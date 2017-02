Legjenda e Zvicrës e quan Granit Xhakën “budalla”

Shtuar më 03/02/2017, ora 19:10

Mesfushori shqiptar i Arsenalit, Granit Xhaka, është duke vuajtur dënimin prej katër ndeshjeve për shkak të ndërhyrjes së ashpër ndaj Steven Defourit të Burnleyt.24-vjeçari është ndëshkuar tre herë me karton të kuq që prej transferimit të tij nga Borussia Monchengladbachu për 30 milionë euro.Kubilay Turkyilmaz , i cili ka barazuar rekordin e Zvicrës për gola të realizuar, ka akuzuar Xhakën , i cili sipas tij, ka menduar se do të shpëtojë lehtë nga gjyqtarët për ndërhyrjet e tij të ashpra, shkruan The Sun, përcjell Express.“Nuk mund ta shfajësoni Xhakën . Nëntë kartonë të kuq brenda tre vjetëve janë shumë, madje edhe për një mesfushor shumë agresiv”, ka thënë Turkyilmaz “Ai shpesh ndërhyn në pjesë të panevojshme të fushës. Nuk janë ndërhyrje taktike që i ndihmojnë ekipit. Këta janë faulle të qesharak”, ka thënë më tej ai.“Kur Graniti i bën këto ai dështon t’i realizojë detyrat e tij të zakonshme. Nëse ka menduar se mund të shpëtojë lehtë në Premier Ligë siç bëri në Gjermani, sepse gjyqtarët anglez tolerojnë më shumë, atëherë ka gabuar”, ka thënë më tej Turkyilmaz . /Albeu.com/