Lemar zgjedh ekipin se ku do të luaj sezonin e ardhshëm

Shtuar më 20/12/2017, ora 21:20

Thomas Lemar do të largohet nga Monaco gjatë verës së ardhshme për të kaluar në Premier LeaguePër shërbimet e anësorit francez janë të interesuara dy skuadrat e mëdha angleze, Liverpool dhe Arsenal.Sipas "The Independent", lojtari tashmë ka bërë zgjedhjen e tij dhe preferon kalimin në Liverpool Ai u kërkua me ngulm nga Arsenal verën e kaluar, ku Monaco refuzoi 100 milionë euro për të, ndërsa lojtari tashmë dëshiron kalimin në Liverpool Më herët për Lemar interesim kishin shprehur edhe Barcelona, Juventus dhe Bayern Munich. /albeu.com/