Lewandowski zbulon detaje nga telefonata e Ferguson

Shtuar më 21/02/2020, ora 21:07

Robert Lewandowski ka zbuluar detaje interesante nga e kaluara e tij. Lewandowski ishte një nga lojtarët më të kërkuar në Evropë gjatë kohës kur luante me fanellën e Borussia Dortmund Ylli polak kërkohej nga skuadra si Manchester United , Real Madrid e Bayern Munich teksa ka thënë se ishte shumë afër që të kalonte te Man United , pas telefonatës që i bëri Sir Alex Ferguson “Po bisedoja me Ferguson pas dy viteve te Dortmund dhe në atë kohë po mendoja që të kaloja te Manchester United ” ka thënë Lewa për ‘Guardian’.“Mendoja këtë për arsye të Ferguson por edhe për Manchester United . Borussia Dortmund thanë: “Jo, kjo nuk bëhet. Kjo ishte hera e parë që mendova për lëvizjen sepse nëse merr telefonatë nga Alex Ferguson , për një lojtar të ri është e mrekullueshme. Ishte ditë speciale për mua” ka thënë tutje polaku. Lewandowski do të kalonte te skuadra e Bayern, ku vazhdon të aktivizohet edhe sot. Sigurisht, karriera e polakut bën pjesë në mesin e më të mirave të viteve të fundit në futbollin evropian./lajmi.net/