Li Yonghong blen Milanin, firma është shumë pranë

Shtuar më 13/04/2017, ora 12:50

Sot është dita vendimtare për shitjen e Milanit . Ka mbërritur në Milano JongHong Li, personi që do të blejë përfundimisht aksionet e skudrës kuqezi që tani zotërohen nga kompania “Fininvest”.Kinezët do të blejnë 99.37 % të aksioneve të Milanit , teksa pengesa e vetme janë edhe 370 mln euro që duhen derdhur në arkat e kompanisë italiane që e cila pritet të ndodhë po ditën e sotme dhe që sipas mediaveë italiane janë derdhur në Luksenburg.Milani më në fund do të ndërrojë pronarë pas plot 30 vitesh të drejtuar nga Berluskoni. Ditën e sotme pritet që të firmoset edhe shitja përfundimtare e klubit kuqezi