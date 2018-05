Lila: Kampionati shqiptar është rritur shumë

Shtuar më 09/05/2018, ora 16:45

Andi Lila është prezent në Gjirokastër duke ndjekur sfidën mes Luftëtarit dhe Partizanit.Në një deklaratë për “Supersport” Lila tregoi se ndodhet në Gjirokastër për shkak të diferencës së afërt nga qyteti i Janinës, për të ndjekur një sfidë tepër interesante.I pyetur nëse në të ardhmen mund të luante me ndonjë nga këto skuadrat, Lila tregoi se ka edhe 2 vite kontratë, ndërsa më pas e pret Tirana.“Meqë distanca është e shkurtër, ndeshja është shumë e fortë, mendova që ia vlen të vija ta shikoja meqë jam edhe pushim. Shpresoj që të fitojë më i forti dhe të shohim një ndeshje spektakolare.”• Këtu ke dhe disa miq, si Abazajn, dhe drejtorin teknik Preiti që e ke pasur te Parma…“Meqë erdhëm, do takohem me miq të vjetër. Me Preitin që kisha te Parma, që po e shikoj pas shumë kohësh. Patjetër që për të takuar dhe parë, Abazajn, Bregun, Rrocën. Janë shokët e mij. Le të fitojë më i forti, dhe mos ketë polemika.• Çfarë note do i vije kampionatit shqiptar “Kampionati shqiptar meriton një notë të mirë. Ka ecur shumë përpara. Duke parë edhe fushat edhe strukturat. Është shumë kampionat i fortë. Çdo lojtar mund të shprehin kualitetin. Nuk mund të them notën ekzakte, por notë të mirë• Mos ndoshta ke arsye për të parë skuadrën ku mund të përshtatesh?“Kam 2 vite kontratë atje ku jam. Mbas 2 vite e gjysëm jam 34-t, pot ë shohim. Nuk kam se sit ë përshtatem me këto dy skuadra, pasi Tirana më pret pas dere”, përfundoi Lila . /albeu.com/