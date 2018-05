Limaj shikon nga afër El Clasicon, takohet me presidentin e Barcelonës

Shtuar më 07/05/2018, ora 23:05

Kryetari i Nismës Socialdemokrate dhe zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj me ftesë të presidentit të Barcelonës Josep Maria Bartomeu e ka përcjellë nga afër ndeshjen në mes të Barcelonës dhe Real Madridit.Ky i fundit është takuar edhe me presidentin e Barcës, Josep Mara Bartomeu , të cilin e ka falënderuar për mikpritjen.“Ishte kënaqësi që me ftesë të presidentit të klubit të futbollit Barcelona Josep Maria Bartomeu , ta përcillnim bashkë ndeshjen në mes të gjigantëve të futbollit Barcelona dhe Real Madrid. Bartomeu e njoftova se Kosova ka plot talentë të rinj të futbollit të cilët kanë nevojë për përkrahjen dhe përvojën e klubeve si Barcelona ”, ka shkruar Limaj në Facebook.Ai më tutje ka treguar se e ka ftuar presidentin “ Bartomeu që në një të ardhme të afërt ta vizitojë Kosovën për t’i parë mundësitë e mbështetjes që klubi i Barcelonës mund t’ua ofrojë talentëve të futbollit të Kosovës”, tha Limaj . /albeu.com/