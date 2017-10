Lindelof fotografohet duke ecur me të dashurën në rrugët e Manchesterit

Shtuar më 13/10/2017, ora 20:55

Viktor Lindelof e ka marrë mendjen nga një fillim i dobët në jetë në Manchester United duke shijuar një vend të pazareve ushqimore me të fejuarën e tij në Cheshire.Qendër-mbrojtësi i United , i cili do të humbasë sfidën kundër Liverpool të shtunën , ku u fotografua sot duke ecur në këmbë në rrugët "Hale Barns" me partneren e tij Maja Nilsson Lindelof dhe Nilsson ishin të përgatitur në mënyrë të qartë për kushtet e zymta dhe të ftohta të premten, pasi ata ishin parë duke ecur rreth fshatit në rroba të dimrit dhe kapele.Suedezi ishte duke shijuar një pushim të shkurtër nga detyrat e tij të klubit para se të raportojë për trajnim me United të premten.Megjithatë, duket e pamundur që Lindelof do të luajë me Unitedin kur të përballet me testin e tyre më të ashpër të sezonit të deritanishëm të shtunën në "Anfield Road".23-vjeçari ka luftuar për të përshtatur me intensitetin e lartë të futbollit anglez dhe ka paraqitur vetëm tre herë për ekipin "Old Trafford" këtë sezon, dy herë në Ligën e Kampionëve dhe një herë në Kupën Carabao.