Lippi: Barcelona nuk është në formë, jo Messi

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 19/04/2017, ora 18:39

Trajneri italian, Marcello Lippi ka deklaruar se Leo Messi nuk është jashtë formës, por është pjesa tjetër e skuadrës.Ish-ekipi i tij, Juventusi sonte luan ndeshjen kthyese çerekfinale në Ligën e Kampionëve ndaj Barcelonës , të cilën e kishte mposhtur me 0-3 në Torino.“Në përballjen e parë Juventusi më dha përshtypjen e një ekipi të fortë dhe shumë inteligjent. Barcelona ka kualitetet sulmuese që askush tjetër në botë nuk i ka, por vetëm kaq, kurse Juve ka gjëra të tjera. Bianconerët kanë mbrojtjen më të mirë në Evropë, dhe e dinë si të menaxhojnë ndeshjet”, është shprehur Lippi për Premium Sport. Lippi beson se Juventusi do të provojë të zhvillojë lojë të ngjashme si në javën e kaluar edhe në Camp Nou.“Ata do të provojnë të luajnë ashtu siç bën në Torino, jam i sigurt se do të vuajnë në momente, por jam i bindur se do të kenë shanse dhe Higuain e Dybala nuk do të gabojnë. A është Messi jashtë forme? Çdo herë që shoh rezultatet e Barcelonës shoh gola dhe asiste nga Messi . Nuk mendoj se ai është jashtë forme, por është pjesa tjetër Barcelonës . Rënia ka më tepër në aspektin defansiv dhe kjo ka ndikuar në gjithë ekipin”, ka thënë Lippi Lippi është trajneri i fundit që ka fituar Ligën e Kampionëve me Juventusin, dhe trajneri aktual Max Allegri është krahasuar me të, dhe me këtë mendim pajtohet edhe vet Lippi . /albeu.com/