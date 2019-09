LISTA/ 25 lojtarët më të paguar për këtë sezon në Champions League

Shtuar më 27/09/2019, ora 12:30

Ka startuar “magjia” në Champions League.Çdo vit, lojtarët më të mirë në botë garojnë në Ligën e Kampionëve dhe natyrisht, shumë prej tyre kryesojnë edhe me pagat e mëdha.Messi dhe Ronaldo janë dy lojtarët me pagat më të larta në këtë kompeticion prestigjioz. Më poshtë është publikuar lista me emrat e 25 lojtarëve dhe pagat e tyre vjetore, bazuar në të dhënat nga “Capology”.25 – Gonzalo Higuain – 12.29 milionë funte 24 – Thomas Muller – 13.23 milionë funte 23 – Manuel Neuer – 13.27 milionë funte 22 – Robert Lewandowski – 14.1 milionë funte 21 – Karim Benzema – 14.63 milionë funte 20 – James Rodriguez – 14.69 milionë funte 19 – Thiago Silva – 14.8 milionë funte 18 – Edinson Cavani – 16.3 milionë funte 17 – Luka Modric – 16.48 milionë funte 16 – Kylian Mbappe – 16.49 milionë funte 15 – Marcelo – 17.7 milionë funte 14 – Toni Kroos – 17.7 milionë funte 13 – Sergio Ramos – 17.7 milionë funte 12 – Kevin de Bruyne – 18.2 milionë funte 11 – Luka Jovic – 18.4 milionë funte 10 – Frenkie de Jong – 18.41 milionë funte 9 – Jan Oblak – 18.41 milionë funte 8 – Luis Suarez – 20.71 milionë funte 7 – Philippe Coutinho – 21.68 milionë funte 6- Gareth Bale – 24.72 milionë funte 5 – Eden Hazard – 27.7 milionë funte 4 – Neymar – 32.48 milionë funte 3 – Antoine Griezmann – 40.53 milionë funte 2 – Cristiano Ronaldo – 50.8 milionë funte 1 – Lionel Messi – 62.6 milionë funte