LISTA/ Në 50 transferimet më të shtrenjta në futboll, bëjnë pjesë edhe 2 shqiptarë

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:00

Paul Pogba është transferimi më i shtrenjtë në histori të futbollit, pasi verën e kaluar u transferuar nga Juventusi te Manchester United për shifrën rekord prej 110 milionë eurosh.Por kush janë transferimet më të shtrejta të bëra ndonjëherë në histori?Agjencia e lajmeve “Goal.com” ka përgaditur një liste me 50 transferimet më të shtrenjta që janë bërë në historinë e futbollit.Pjesë e kësaj liste janë edhe dy lojtarë shqiptarë, Granit Xhaka i cili për 45 milionë euro u transferua nga Monchengladbach te Arsenal dhe Shkodran Mustafi që për 41.2 milionë euro u transferua nga Valencia në Arsenal.Lista1. Paul Pogba nga Juventus në United për 110 milionë euro2. Gareth Bale nga Tottenham në Real Madrid për 101 milionë3. Cristiano Ronaldo nga Unitedi në Real Madrid për 94 milionë4. Gonzalo Higuain nga Napoli në Juventus për 90 milionë5. Neymar nga Santos në Barcelona për 88 milionë6. Suarez nga Liverpool në Barcelona për 81 milionë7. James Rodriguez nga Monaco në Real Madrid për 75 milionë8. Di Maria nga Real Madrid në Manchester United për 75 milionë9. De Bruyne nga Wolfsburg në Man. City për 74 milionë10. Zinedine Zidane nga Juventus në Real Madrid për 73.5 milionë11. ZLATAN IBRAHIMOVIC | Inter to Barcelona | 2009 | €69.5m12. KAKA | AC Milan to Real Madrid | 2009 | €65m13. EDINSON CAVANI | Napoli to Paris Saint-Germain | 2013 | €64.5m14. ANGEL DI MARIA | Manchester United to Paris Saint-Germain | 2015 | €63m15. RAHEEM STERLING | Liverpool to Manchester City | 2015 | €62.5m16. OSCAR | Chelsea to Shanghai SIPG | 2016 | €60m16. LUIS FIGO | Barcelona to Real Madrid | 2000 | €60m18. FERNANDO TORRES | Liverpool to Chelsea | 2011 | €58.5m19. HULK | Zenit to Shanghai SIPG | 2016 | €55.8m20. JOHN STONES | Everton to Manchester City | 2016 | €55.6m21. HERNAN CRESPO | Parma to Lazio | 2000 | €55m22. GIANLUIGI BUFFON | Parma to Juventus | 2001 | €52.9m23. ANTHONY MARTIAL | Monaco to Manchester United | 2015 | €50m23. ALEX TEIXEIRA | Shakhtar Donetsk to Jiangsu Suning | 2016 | €50m25. DAVID LUIZ | Chelsea to Paris Saint-Germain | 2014 | €49.5m26. GAIZKA MENDIETA | Valencia to Lazio | 2001 | €48m27. MESUT OZIL | Real Madrid to Arsenal | 2013 | €47m28. CHRISTIAN BENTEKE | Aston Villa to Liverpool | 2015 | €46.5m29. RIO FERDINAND | Leeds to Manchester United | 2002 | €46m30. JOAO MARIO | Sporting CP to Inter | 2016 | €45m30. DAVID LUIZ | Paris Saint-Germain to Chelsea | 2016 | €45m30. CHRISTIAN VIERI | Lazio to Inter | 1999 | €45m30. RONALDO | Inter to Real Madrid | 2002 | €45m30. JAMES RODRIGUEZ | Porto to Monaco | 2013 | €45m30. GRANIT XHAKA | Borussia Monchengladbach to Arsenal | 2016 | €45m36. JUAN MATA | Chelsea to Manchester United | 2014 | €44.7m37. LEROY SANE | Schalke to Manchester City | 2016 | €43.9m38. ANDRIY SHEVCHENKO | AC Milan to Chelsea | 2006 | €43.3m39. ROBINHO | Real Madrid to Manchester City | 2008 | €43m39. RADAMEL FALCAO | Atletico Madrid to Monaco | 2013 | €43m41. JUAN SEBASTIAN VERON | Lazio to Manchester United | 2001 | €42.6m42. ALEXIS SANCHEZ | Barcelona to Arsenal | 2014 | €42.5m43. RUI COSTA | Fiorentina to AC Milan | 2001 | €42m43. JAVIER PASTORE | Palermo to Paris Saint-Germain | 2011 | €42m43. THIAGO SILVA | AC Milan to Paris Saint-Germain | 2012 | €42m43. JACKSON MARTINEZ | Atletico Madrid to Guangzhou Evergrande | 2016 | €42m43. HENRIKH MKHITARYAN | Borussia Dortmund to Manchester United | 2016 | €42m48. LILIAN THURAM | Parma to Juventus | 2001 | €41.5m49. SHKODRAN MUSTAFI | Valencia to Arsenal | 2016 | €41.2m49. PAVEL NEDVED | Lazio to Juventus | 2001 | €41.2m/albeu.com/