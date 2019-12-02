"Topi i Artë 2019", del nga gara sulmuesi i Barcelonës (FOTO LAJM)

Ka nisur zbulimi i klasifikimit të 30 futbollistëve në garë për "Topin e Artë" 2019.

Gazeta prestigjoze, "France Football" ka zbuluar emrat e parë në garën për çmimin më të rëndësishëm individual në botën e futbollit.

Klasifikimi:

17. Firmino (LIVERPOOL)
18. Antoine Griezmann (BARCELONA)
19. Alexander-Arnold (LIVERPOOL)
20. Pierre Emerick Aubameyang (ARSENAL)
20. Dusan Tadic (AJAX)
22. Heung Min-Son (TOTTENHAM)
23. Hugo Lloris (TOTTENHAM)
24.Kalidou Koulibaly (NAPOLI)
24.Marc ter Stegen (BARCELONA)
26. Karim Benzema (REAL MADRID)
26.Wijnaldum (LIVERPOOL)
28.Joao Felix (ATL.MADRID)
28. Marquinhos (PSG)
28. Donny van de Beek (AJAX)
Shtuar më 02/12/2019, ora 18:23
Tage: liverpool ajax tottenham madrid 2019
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