Liverpool cakton çmimin për Wijnaldum, nuk është problem për Barcelonën

Shtuar më 06/09/2020, ora 11:54

Gini Wijnaldum me shumë gjasë do të jetë lojtar i Barcelonës Që kur Ronald Koeman shkoi në stolin e Barcelonës , Georginio Wijnaldum lidhet me një kalim në ‘Camp Nou’.Koeman e pëlqen shumë lojtarin, me të cilin punoi te kombëtarja e Holandës. Wijnaldum është pjesë e Liverpool dhe sipas ‘Mirror’ këta të fundit kërkojnë 15 milionë funte për kartonin e lojtarin, transmeton lajmi.net.Kjo shifër nuk pritet ta pengojë skuadrën katalane, e cila ka vënë si prioritet mesfushorin holandez.Gini Wijnaldum është i lidhur me një kontratë të vlefshme deri në vitin 2021 te Liverpool . Vetëm 15 milionë funtet mund ta prishin atë kontratë.