Liverpool fiton betejën ndaj Cityt (VIDEO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 31/12/2016, ora 20:54

Skuadra e Liverpoolit e ka mbyllur në mënyrën më të mirë vitin 2016, duke shënuar fitore në betejën kundër Manchester Cityt me rezultat 1:0.Golin e vetëm dhe të fitores në këtë ndeshje e shënoi mesfushori holandez, Wijnaldum.Pas kësaj fitoreje, Liverpool mbetet në vendin e dytë me 43 pikë, 6 më pak se sa Chelsea në vendin e parë, ndërsa City mbetet në vendin e tretë me 39 pikë, apo 10 më pak se sa Chelsea . /Albeu.com/