Liverpool ka vetëm një transferim prioritet, e dëshiron me patjetër

Shtuar më 16/07/2017, ora 16:54

Sipas The Sun, Liverpool synojnë të rrisin fuqinë e ekipit saj.Si rrjedhojë fituesit e Ligës së Kmapionëve në vitin 2005 janë në kërkim të vazhdueshëm të mbrojtësit qendror Virgil van Dijk. Edhe pse "Reds", pas një ankese nga Southampton për kontaktet parregullta me lojtarin pohoi se kishte hequr dorë nga lojtari, ata përsëri janë vënë në ndjekje të tij, përcjell Albeu.com. Problemi mbetet i njëjti që Liverpool e di prej kohësh, është çmimi që i kalojë, 70 milionë euro. Liverpool po mban kontakte të fshehta me lojtarin për ta bindur atë të kërkojë largimin nga ekipi i tij. /albeu.com/