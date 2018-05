Liverpooli finalistja e dytë në UEFA Champions League (VIDEO)

Shtuar më 02/05/2018, ora 22:45

Liverpooli është skuadra tjetër që është kualifikuar në finale të UEFA Champions League për edicionin 2017/18.Anglezët mposhtën Romën me shifrat e e përgjithshme 7-6 në t1% dyja gjysmëfinalet.Në fillim ishin Redsat ata që kaluan në avantazh me Manen në minutën 8'-tëRoma kthehet shpejt megjithatë në lojë, pas një autogoli qesharak të Milner në minutën e 15'-t%.Djemtë e Jurgen Klopp vazhduan presionin dhe pas një ndërprerje ishte përsëri Liverpool që shënoi në minutën e 25'-të me goline Wijnaldum.Pjesa e dytë nisi prapë më mirë për Liverpoolin që sulmuan por Dzeko arriti të barazoi rezultatin në minutën e 50'-të pas një devijimi në portën e Karius.Goli i përmbysjes erdhi në minutën e 86'-të nga Nainggolan, por nuk kishte më ndonjë vlerë të madhe.Por, Liverpool u frikësua shumë kur në minutën shtesë shënoi përsëri Nainggolan nga pika e bardhë e penalltisë.Në fund, Liverpool kalon në finale të Champions League ku në Kievë të Ukrainës do të përballen me Real Madridin. /albeu.com/