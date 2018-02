Llastohet Roma, kërkon 100 mln për Alissonin

Shtuar më 23/02/2018, ora 16:25

Sipas medieve italiane, Roma po nuk dëshiron ta lë të lirë Alissonin të largohet drejt Liverpoolit Roma ka pasur gjithmonë problem me portierë dhe tani kanë një siguri me brazilianin Alisson.E për t’ia vështirësuar Liverpoolit punët për të nënshkruar me të, Roma i ka kërkuar 100 milionë euro . Liverpool ende nuk ka kthyer ndonjë përgjigje nëse do të tentojë të nënshkruajë për këtë shumë me brazilianin Roma për ta blinduar edhe më gjatë gardianin i ka ofruar një kontratë të re me një pagë vjetore prej 4 milionë euro në sezon, dyfishin e asaj që braziliani fiton momentalisht. /albeu.com/