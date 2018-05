Lojtarët që do të ftohen nga Brazili për në Botëror

Shtuar më 08/05/2018, ora 20:00

Trajneri i Kombëtares braziliane, Tite ka treguar shumicën e skuadrës se tij që do të ftojë në Botërorin e Rusisë, por të hënën e ardhshme do të zbuloj të gjithë listën. Tite do të shpallë listën më 23 lojtarë të ftuar për Botërorin e Rusisë ditën e hënë.Trajneri i Brazilit tashmë kakonfirmuar 16 nga 23 lojtarët e tij e të cilët janë: Miranda, Marquinhos, Marcelo, Dani Alves, Casemiro, Paulonho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Ederson, Thiago Silva, Fernandinho, William dhe Roberto Firmino.Kanë mbetur edhe shtatë vende të lira. Pritet që anësori i Juventusit Douglas Costa ti bashkohet listës dhe mesfushori magjik i Shakhtar Fred.Ndoshta Tite do ta ftojë edhe mbrojtësin e majtë të Atleticos Filipe Luis i cili e ka ëndërr të luaj në Botëror, por thyerja e tij e këmbës në fillim të këtij viti ndoshta do të bën që ai mos të ftohet.Atë e pret edhe një konkurrence e fortë me Alex Sandron e Juventusit që pritet po ashtu të ftohet.Në anën tjetër të mbrojtjes, Dani Alves është në garë me Fagner të Corinthians dhe Danilo të Manchester City.Brazili do të këtë edhe një test miqësor ku do të luaj kundër Kroacisë dhe Austrisë. /albeu.com/