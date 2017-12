Lojtari anglez në telashe, bëhet pjesë e një sherri në pub dhe arretohet nga policia

Shtuar më 20/12/2017, ora 19:06

Telashe për Jason Puncheon. Lojtari i Crystal Palace është arrestuar mëngjesin e së dielës dhe, më pas, është lënë sërish i lirë, për shkak të një sherri jashtë një diskoteke. Sipas disa dëshmitarëve, futbollisti 31-vjeçar është përfshirë në një zënkë mes dy vajzave Një dëshmitar jep versionin e tij për gazetën “The Sun”: “Njëra prej vajzave ishte me Jasonin. Pati një debat të nxehtë mes vajzave , me ulërima dhe mallkime. Një burrë, i cili ishte me njërën prej vajzave , goditi me grusht një tjetër burrë. Ai u rrëzua në tokë dhe u la atje me syrin e nxirë”.Puncheon, i cili u lirua me kusht, do të dalë në gjyq më datë 5 janar për t’u mbrojtur ndaj akuzave për agresion me armë. Edhe klubi i natës konfirmoi ngjarjen, por tha se ajo kishte ndodhur jashtë dyerve të tij.Por Crystal Palace refuzoi që të komentonte ngjarjen e lojtarit, dhe gjithashtu klubi do të vendosë për ta gjobitur ose jo kapitenin. /albeu.com/