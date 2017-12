Lojtari i Gremios premton kthimin e Realit pa trofe në Spanjë

Shtuar më 15/12/2017, ora 14:33

Ish lojtari i njohur i disa ekipeve në Europë, aktualisht lojtar i Gremios, Lucas Barrios ka folur për Cadena Cope në lidhje me përballjen e tij kundër Madridit në finalen e Kupës së botës për Klube. Barrios e pranoi që Real Madridi është favorit i qartë i finales por gjithashtu tha se mund ti befasojnë ata."E shikuam ndeshjen e tyre. Al Jazira luajti një pjesë të parë të madhe, por Real Madridi humbi shumë raste, në qoftë se portjeri nuk do ti ndalte, rezultati do të ishte skandaloz.""Ne e dimë se do të përballemi kundër ekipit më të mirë në botë, dhe ne si kampion i Amerikës, mund ti befasojmë ata. Edhe ata gjithashtu e dinë se ne jemi fitues i Kupës së Amerikës.""Favorit, padyshim se është Real Madridi . Ne jemi luftëtarë, do të dalim të kërkojmë ndeshjen tonë. E dimë se kjo ndeshje prej 90 apo 120 minutave, mund të shkruhet në histori për ne. Do të përpiqemi të bëjmë një finale të shkëlqyer dhe me rezultat pozitiv për ne.""Me cilin lojtar do ti shkëmbej fanellat? Kur të vijë fundi do të shoh, nuk jam duke menduar për këtë. Kam pasur mundësinë edhe më parë të shkëmbej fanellën me ndonjë lojtar të Real Madridit ." /albeu.com/