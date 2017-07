Lojtari nuk niset me ekipin pasi pret kalimin tek Juventus

Shtuar më 15/07/2017, ora 12:49

Serge Aurier i afrohet lamtumirës me Paris Saint-Germain.Lojtari nga Bregu Fildishtë nuk ka fluturuar me pjesën tjetër të grupit për turneun në Shtetet e Bashkuara , ku francezët do të takohen me Romën dhe Juventus Aurier ka mbetur në qendrën e trajnimit të PSG duke pritur për lajme, përcjell Albeu.com.Sipas TODO merecato Web lojtari është nën orbitën e Juventusit për krahun e djathtë. /albeu.com/