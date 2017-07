Lojtari nuk udhëton me klubin, por a i intereson më Kloopit?

Shtuar më 22/07/2017, ora 17:59

Pas fjalëve se ai është stërvitur vetëm, Virgil Van Dijk është lënë jashtë skuadrës së Southampton për miqësoren e tyre në Brentford.Mbrojtësi dëshiron të detyrojë një lëvizje larg nga St Mary's këtë verë, me Liverpool destinacionin e tij më të largët. Pronarët e Jurgen Klopp ishin të gatshëm të paguajnë 70 millionë paund për holandezin më parë këtë verë, përcjell Albeu.com.Mbetet për t'u parë nëse ata do të kthehen me një ofertë tjetër apo kanë hequr dorë përfundimisht nga një nga lojtarët më të kërkuar të Kloop. /albeu.com/