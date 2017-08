Lojtari stërvitet i vetëm, pret ofertën e Liverpoolit

Virgil van Dijk do të vazhdojë të stërvitet vetëm në Southampton pasi i thotë klubit se dëshiron të largohet.Mbrojtësi i Holandës është lidhur me një lëvizje në Liverpul dhe kishte bisedime në fillim të kësaj jave. Klubi i tij shpreson se ai do të pranonte që të qëndronte në St Mary dhe të bashkohej me ekipin e parë, raporton Liverpool Echo, përcjell Albeu.com.Southampton nuk e përfshiu atë në kampin e tyre të trajnimit para sezonit në Francë. Megjithatë, 26-vjeçari besohet të ketë thënë klubit se ai nuk ka ndryshuar mendjen dhe ende dëshiron të bashkohet me Liverpulin, që do të thotë se Pellegrino ka një vendim të madh për të bërë përpara fillimit të sezonit të Premier League javën e ardhshme. /albeu.com