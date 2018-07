Luciano Spalletti flet për transferimin e Ronaldos tek Juventusi

Shtuar më 21/07/2018, ora 18:30

Luciano Spalletti ka folur në prag të sfidës miqësore ndaj Zenitit, duke bërë një koment të fazës përgatitore, por dhe të merkatos së deritanishme të ziklatërve.Spalleti ka komentuar edhe kalimin e Ronaldos te Juventusi , duke thënë se ky transferim është një motiv më shumë për lojtarët që ai drejton për të treguar vlerat e tyre, ndërsa e pranon se Juventusi është skuadra për t’u mundur.• Si kanë shkuar përgatitjet e këtyre ditëve?"Kemi punuar mjaft mirë dhe kam vënë re një seriozitet të jashtëzakonshëm te të gjithë djemtë. Më pëlqen shumë fakti që mes tyre ka një miqësi më tepër se normale, pasi kjo nxit shpirtin e sakrificës dhe bashkëpunimit. Këto ditë në grumbullim po na ndihmojnë që të lidhemi edhe më shumë me njëri-tjetrin.• Keni afruar disa lojtarë të rinj. Cili është mendimi i parë që keni krijuar për ta?"Mendimin e parë e kam krijuar që në momentin që kam dhënë miratimin që t’i marrim. Tani po shoh që janë profesionistë të vërtetë dhe me shumë dëshirë për t’u përmirësuar dhe bërë pjesë e grupit. Asamoah dhe De Vrij janë dy elementë me mjaft eksperiencë, që mund t’i cilësojmë si vlera të shtuara. I njëjti diskutim vlen edhe për Nainggolan, ndërsa pres që të integrohen sa më shpejt Martinez e Politano. Pastaj është edhe Karamoh, që dha sinjale mjaft të mira sezonin e kaluar dhe këtë vit pres që të bëjë hapin cilësor që i duhet për t’u shndërruar në një titullar.• Çfarë ndikimi ka kalimi i Ronaldos te Juventusi , për skuadrat e tjera? Juventusi ka qenë skuadra për t’u mundur edhe më përpara, por tani me Ronaldon është bërë edhe më e vështirë. Gjithsesi jam i bindur që të gjithë mezi presin të tregojnë në fushë se mund të përballen me çdo kundërshtar. /albeu.com/