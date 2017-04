Luhen sonte ndeshjet e kthimit të çerekfinaleve në Europa League

Shtuar më 20/04/2017, ora 13:04

Sonte në mbrëmje luhen sot në mbrëmje ndeshjet e kthimit të çerekfinaleve të Europa League . Besiktasi do të presë Lionin, me skuadrën franceze që fitoi në ndeshjen e parë 2-1. Por, në prag të kësaj sfide, të dy klubet mësuan edhe masat ndëshkuese nga ana e UEFA-s për dhunën që shfaqën tifozët e tyre në ndeshjen e javës së parë, duke bërë që ajo të niste me 45 minuta vonesë.Pasi shqyrtoi të gjitha faktet, UEFA vendosi që të përjashtojë si Lionin ashtu dhe Besiktasin nga aktivitetet evropiane sezonin e ardhshëm, si dhe i gjobiti me nga 100 mijë euro.Manchester United do të luajë në “Old Trafford” ndaj Anderlecht. “Djajtë e Kuq”, që synojnë të fitojnë trofeun e Europa League për herë të parë në historinë e tyre, vijnë në këtë ndeshje pas barazimit 1-1 të sfidës së parë në Belgjikë.