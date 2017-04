Luis Enrique sfidon me 5 mungesa sonte Juventusin

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 19/04/2017, ora 16:24

Barcelona ka publikuar listën e lojtarëve për ndeshjen kundër Juventusit ku sot do të vendoset përfundimisht skuadrën që do të kualifikohet në gjysmëfinale të Champions Leagues.Blaugranët do të ketë një mision të vështirë pasi duhet të përmbysë rezultatin 3-0 të ndeshjes së parë. Luis Enrique në këtë përballje do të jetë pa Arda Turan, Rafinha, Aleix Vidal, Masip dhe Jeremy Mathieu.