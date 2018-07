Luiz: Nuk do të lejoj që Willian të largohet nga Chelsea

Shtuar më 24/07/2018, ora 22:30

David Luiz është duke e bërë pjesën e tij për ta mbajtur Willianin në Chelsea , derisa edhe i ka kërkuar klubit të mos e lejoj Barcelonën t’ia rrëmbejë bashkëkombësin tij.Gjigangi i La Ligës ka bërë tri oferta deri tani për anësorin brazilian, të cilin e konsideron të përkryer për planet e veta në sezonet e ardhshme.Përveç qendërmbrojtësit Luiz , edhe trajneri i ri Maurizio Sarri e ka bërë të qartë se do të luftojë për ta mbajtur Willianin. Luiz shpreson se edhe lojtarët tjerë kryesorë, si Eden Hazard dhe Thibaut Courtois, nuk do të largohen nga klubi.“Ne flasim gati çdo ditë, atij i pëlqen të luajë për Chelsean. Nuk do ta lejoj të shkojë! Mendoj se ai do të qëndrojë”, tha Luiz për Sky Sports.“Seriozisht, nuk bëj shaka, Chelsea duhet t’i mbajë lojtarët më të mirë dhe këta tre janë lojtarët kyçë të ekipit tonë|, shtoi ai. /albeu.com/