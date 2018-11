Lyon dhe City ndahen në paqe (VIDEO)

Shtuar më 27/11/2018, ora 23:43

Lyon dhe Manchester City barazuan me rezultatin 2-2 në "Parc Olympique Lyonnais".Në pjesën e parë Lyoni arriti që të krijojë më shumë raste për shënimin e golave, pasi që kishte 7 tentime, për dallim nga City që kishte vetëm 5 të tillë.Megjithatë City ishte skuadër më e mirë kur është puna e posedimit të topit, të cilin e kishte në masën 54 për qind, gjashtë për qind më shumë se skuadra vendase.Pjesa e dytë nisi më gola dhe të parët që shënuan ishin vendasit me Cornet në minutën e 54'. City reagoi dhe pas një ndërprerje, Laporte barazon në minutën e 62' me një gol të bukur me kokë.Intensiteti i ndeshjes vazhdonte dhe vendasit përsëri kalojnë në epërsi me Cornet në minutën e 81'.Por, gëzimi i francezëve zgjati vetëm dy minuta pasi që Sergio Aguero barazon përsëri pas një ndërprerje dhe atë një gol me kokë.Ky barazim kualifikon Cityn në fazën tjetër të Championsit, ndërkaq Lyonit i duhet ndeshja e fundit për të ditur se a do ta kalojë grupin apo jo.