Madridi në flakë, tifozët e Atl Madrid e ekzagjërojnë (VIDEO)

Shtuar më 18/02/2020, ora 21:34

Një atmosferë mjaft elektrizuese u krijua para startit të supersfidës mes Atletico Madridit dhe Liverpoolit.Kur vjen puna te tifozeritë, të dyja skuadrat shquhen për mbështetës të zjarrtë, prandaj dhe pritja me flakadanë dhe me kënge e skuadrës së Diego Simeonës teksa futeshin në stadium ka qenë me të vërtetë elektrizuese Tifozë të shumtë spanjollë i kanë venë flakën Madridit , teksa atmosfera krijuar ka pushtuar rrjetet sociale.Gjithsesi, edhe Liverpooli nuk mbetet pas, sepse shumë anglezë kanë udhëtuar drejt kryeqytetit spanjoll për të mbështetur kampionët në fuqi të Evropës.Për më tepër shikoni videon e mëp