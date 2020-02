Malaga ishte vetëm 2 milionë euro larg nënshkrimit me Cristiano Ronaldon

Shtuar më 13/02/2020, ora 19:06

Detaje interesante janë zbuluar nga e kaluara e Cristiano Ronaldos.Ylli portugez, i cili tashmë konsiderohet si një nga më të mirët e historisë që kanë luajtur këtë sport, ishte shumë afër që të kalonte te Malaga Gjatë kohës kur lojtari ishte tinejxher, Malaga ishte vetëm 2 milionë euro larg transferimit të tij.Këtë lajm e ka zbuluar së fundmi Carlos Rincon , i cili asokohe ishte kryeskaut i skuadrës spanjolle, transmeton lajmi.net. Cristiano ishte çfarë është tani, edhe kur ishte i ri. Një lojtar me forcë fizike, dhe spektakolar me topin.”“Kisha parë Ronaldon, dhe ai nuk kishte debutuar akoma me skuadrën e parë të Sporting Lisbonës. Nisëm një ofertë përmes Jorge Mendes” ka zbuluar Rincon “Oferta që kemi bërë asokohe prekte 1.5 milionë euro , dhe lojtari kushtonte 3.5 milionë. Nuk finalizuam marrëveshjen, pasi nuk barazonim dot kërkesën e tyre” ka shtuar tutje ish skauti.Me dështimin e kësaj lëvizje, Ronaldo do të shkonte te Manchester United, për t’u bërë lojtari më i mirë në botë.