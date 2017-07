Maluma sado i famshëm prap foton me Messin dhe Neymarin e ka ëndërr (FOTO)

Shtuar më 27/07/2017, ora 11:07

Mbrëmë Barcelona u përball me Manchester United në FedEx stadiumin Field në Landover, Washington. Takimi përfundoi me fitoren e FC Barcelona 1-0, me një gol në të 31 minut nga Neymar . Midis shumë personaliteve që morën pjesë në ndjekjen e ndeshjesh nga stadiumi ishte dhe këngëtari kolumbian Juan Luis Londoño Arias, i njohur si Maluma Pas takimit, artisti, i cili ka kënduar me Shakiran ndau disa foto dhe video nga stadiumi. Përfshirë dy fotot me Leo Messin dhe Neymar çara. Lojtari ka shrehur publikish nëpër rrjetet sociale pëlqimin e tij për Barcelonën, përcjell Albeu.com. Maluma nuk ka dashur të humbasë shansit e të takuarit për herë të parë gjatë natës së mbrëmshme dy yjet kryesorë të nënkampionëve të Spanjës. /albeu.com/