Man City nuk e le vetëm Barcelonën në garën për Martinez

Shtuar më 04/12/2019, ora 08:33

Manchester City i është bashkuar Barcelonës në garë për sulmuesin e Interit, Lautaro Martinez , sipas Sky Sport Italia Sulmuesi argjentinas Martinez e ka formuar një partneritet të shkëlqyeshëm me Romelu Lukaku në Inter këtë sezon, duke i shënuar 13 gola dhe 3 asiste në 19 ndeshje në Serie A dhe Ligën e Kampionëve.Barcelona nuk e ka fshehur interesimin për 22-vjeçarin, me Lionel Messin që u ka bërë thirrje drejtuesve të klubit të investojnë në bashkatdhetarin e vet.Tani, Manchester City ka hyrë në garë për të, sipas Sky Sport Italia , duke synuar ta aktivizojë klauzolën e lirimit të tij. Martinez ka një klauzolë në kontratën aktuale me Interin, e cila ia mundëson atij të largohet nëse ndonjë klub jashtë Italisë i paguan 111 milionë euro për të.Klauzola mund të aktivizohet vetëm gjatë pak javëve të caktuara në verë.Interi është në bisedime me menaxherin e Martinez për kontratë të re, në të cilën klauzola e tij ose do të hiqet ose do të rritet.