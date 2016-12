Manaj në një skuadër me Kevin Princ Boateng?

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 30/12/2016, ora 13:26

Sot është mësuar se cila është skuadra që është gati të marrë sulmuesin e ri shqiptar Manaj , i cili nuk arriti të siguronte një kontratë afatgjatë te Peskara.“Tuttomercatoweb” ka mësuar se Manajn e ka kërkuar skuadra e cila ishte zbulimi i këtij sezoni në kampionatin spanjoll, Las Palmas. Ekipi në të cilin aktivizohet edhe Kevin Princ Boateng, aktualisht gjendet në mesin e tabelës së klasifikimit të kampionatit spanjoll, por kërkon që të përforcojë pozitat e tij në javët në vijim, me objektivin për t’iu afruar zonës së Europës.Për këtë arsye është planifikuar një merkato e fortë që në janar dhe me sa duket, Manaj është pjesë e interesimit për të shtuar forcën ofensive në repartin e avancuar.Për Manajn , kjo do të ishte një zgjidhje e mirë, duke pasur parasysh se te Interi nuk do të gjente hapësira dhe se në rastin më të mirë të mundshëm, në Itali do të përfundonte i huazuar te ndonjë ekip i Serisë B./albeu.com/