Manaj te klubi i Serie A, zbulohet skuadra

Shtuar më 08/09/2020, ora 11:36

Marash Kumbulla shkëlqeu këtë sezon te Verona dhe mund të jetë radha e Rei Manajt që të kërkojë të njëjtën gjë.Së fundmi, në media ka qarkulluar një informacion se sulmuesi i Barcelonës është një opsion për sulmin e Veronës. Rei Manaj nuk ka gjetur mjaftueshëm hapësira në skuadrën B të Barcelonës , edhe pse shpesh pati mundësinë që të stërvitej edhe me ekipin A, me Lionel Mesi & Co.Trajneri Juriç, në sezonin e fundit në Serinë A tregoi se me lojtarë të rinj në moshë dhe të perspektivës, mund të bëjë shumë. Mund të jetë edhe radha e sulmuesit kuqezi që të rigjejë vetën duke u kthyer në Itali pas eksperiencave të mëparshme, mes të tjerave edhe me Interin.