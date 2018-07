Manchester City nxjerr në shitje Raheem Sterling

Shtuar më 19/07/2018, ora 22:45

Siç raporton "Mirrorr Football" Manchester City do ta shes Raheem Sterling verën e ardhshme nëse ai nuk nënshkruan kontratë të re me klubin. Anglezi shtyu bisedimet me klubin për kontratë të re deri në përfundim të Kupës së Botës me shpresë se vlera e tij do të rritej dhe t’i jepte atij arsyeje për të kërkuar pagë më të lartë.Megjithatë, City këmbëngul se oferta për Sterling është e arsyeshme dhe do ta nxjerrë në shitje nëse anglezi nuk pajtohet për kontratë të re deri në fund të sezonit. /albeu.com/