Manchester City 'vuan' për të mposhtur Dinamo Zagrebin (VIDEO)

Shtuar më 01/10/2019, ora 23:19

Manchester City ka arritur fitoren e dytë në kuadër të Grupit C të Ligës së Kampionëve. Dy golat në këtë ndeshje erdhën në pjesën e dytë, njëri i shënuar nga Raheem Sterling në minutën e 66-të dhe një tjetër nga Phil Phoden në minutën e 90-tëShumë kush kishte menduar se Dinamo Zagrebit do të udhëtonte sot në Manchester vetëm sa për turizëm por nuk doli ashtu.Zagrebasit kanë arritur që të mbahen shumë mirë kundër miliarderëve të City , të cilët ju deshën më shumë se 60 minuta për të arritur të goli i parë.Pjesa e parë përfundoi pa gola, me rezultat 0-0, kurse në pjesën e dytë City vazhdoi dominimin kurse realizoi vetëm në minutën e 66-të me anë të Raheem Sterling ndërkaq u asistua nga Mahrez. City tentoi të shënojë gol tjetër por nuk e arriti atë.Derisa ndeshja shkonte drejt përfundimit, City dyfishon epërsinë në minutën e 90-të. Kësaj radhe realizator ishte Phil Phoden.Me këtë fitore City arrin në kuotën e gjashtë pikëve në Grupin C, 3 më shumë se Dinamo Zagreb që janë në vendin e dytë. Në vendin e tretë është Shakhtar Donetsk kurse në të fundit Atalanta.