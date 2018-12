Manchester United-Arsenal, sot në orën 21:00 supersfida në "Old Trafford"

Shtuar më 05/12/2018, ora 11:04

Sot në orën 21:00 do të zhvillohet supersfida mes Mancheste United dhe Arsenalit në stadiumin "Old Trafford ", shkruan Albeu.com.Machester United po kalon një krizë të thellë rezultatesh. Djajtë e kuq janë në vëdin e 7-të në në kampionat , larg pritsthmërive të fillim sezonit. Ndërsa Arsenali në drejtimin e Unay Emery po zhvillon një kampionat mjaft të mirë.Megjithatë një fakt interesant për Arsenalin teksa nuk fitojnë në ”Old Trafford ” prej 12 vitesh.Mbetet të shihet nëse do thyhet kjo tabu duke parë dhe gjëndjen jo të mirë që po kalon skuadra e MoourinhosTopcinjtë nuk njohin humbje prej muajt gusht e fundit ka qënq ndaj Chelsea. Aktualisht Arsenali mban vënin e 4 me 30 pikë.Ndërkohë supersfida pritet të dhurojë spektakël teksa të dyja skaudrat do kërkojnë fitoren. /albeu.com/