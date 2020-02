Manchester United është i detyruar të shesë Pogban në verë për këtë arsye

Shtuar më 19/02/2020, ora 10:11

Poul Pogba momentalisht kja një vlerë rreth 100 milion euro , por United vështirë se mund ta shesë më këtë çmim. "Djajtë e kuq" do të jenë të detyruar ta shesin për rreth 50 milion euro Kjo pasi që mesfushori francez në verën që do vijë do të futet në vitin e fundit të kontratës me United Pogba nuk ka shfaqur interes që të negociojë vazhdimin e kontratës dhe dëshiron me çdo kusht largimin.Real Madridi është skuadra e parë e interesuar të nënshkruar me francezin, por që maksimumi i çmimit që mund të paguaj për të, është 50 milionë euro Agjenti i Pogba , Mino Raiola këmbëngul se lojtari i tij mbetet i vendosur të largohet nga United Pogba ka luajtur vetëm 71 minuta që nga shtatori për shkak të një dëmtimi të përsëritur në kyçin e këmbës së djathtë.