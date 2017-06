Manchester United i bashkohet garës për Mbappen

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/06/2017, ora 21:35

Manchester United është bashkuar në garën Kylian Mbappe me Arsenalin dhe Real Madridin që po ndjekin yllin e Monacos me 100 milionë paund këtë verë. Sulmuesi i ri ishte në formë sensacionale këtë sezon dhe pritet të vendosë një rekord të ri të transferimit botëror nëse ai largohet nga Franca.Arenali bëri një hap para me një ofertë për Mbappe javën e kaluar, por ofertën duhet të rrisin në 87 milionë paund raportojnë mediat në Francë.Zyrtarët e lartë në Old Trafford besojnë se Madridi është në vend kryesor për francezin, por United do të qëndrojë në garën për Mbappe deri sa ai është ende në treg. /albeu.com/