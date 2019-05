Manchester United ka gati 120 milionë euro për bomberin e Benficas

Shtuar më 21/05/2019, ora 10:42

Pas një sezoni zhgënjyes tashmë Manchester "> Manchester "> Manchester "> Manchester United "> United "> United "> United po synon të përforcohet në merkao për sezonin e ardhshëm. Manchester "> Manchester "> Manchester "> Manchester United "> United "> United "> United është i gatshëm të paguajë klauzolën e e lirimit prej 120 milion euro "> euro për të afruar Joao "> Joao Felix "> Felix "> Felix "> Felix në Old Trafford bën të ditur "The Sun".Ndërkohë Joao "> Joao Felix "> Felix "> Felix "> Felix sapo ka mbyllur një sezon perfekt në Portugali. Ai fitoi titullin kampion teksa e mbylli këtë sezon me 20 gola dhe 11 asistime.Ndërkohë për talentin portugez interes ka shfaqur Juventus dhe Atletico Madrid teksa këta të fundit e shohin si pasuesin ideal të të larguarit Antonie Griezmann. /albeu.com/