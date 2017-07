Manchester United ofron 45 milionë euro për yllin e Romës

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:37

Ndonëse është përfolur si një nga synimet në merkaton e ziklatërve të Inter, Naingolan është kthyer në synimin e rradhës së Manchester United.Djajt e kuq sipas TODO mercato WEB kanë bërë një ofertë zyrtare prej 45 milionë euro për mesfushorin e Romës . Romakët kanë caktuar vlerën e 60 milionëve ëpr të, por duket se tani do të ulen për negociata me klubin Anglez, përcjella Albeu.com. Naingolan është i prirur më shumë të pranojë Manchesterin para Interit pasi ziklatërit do ta shkëpusnin nga pjesmarrja në Ligën e Kampionëve. /albeu.com/