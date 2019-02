Manchester United tenton të bindë De Gean të rinovojë

Shtuar më 10/02/2019, ora 12:19

ManchesterUnited vijon punën për të bindur De Gean të rinovojë kontratën.Sipas Mirror, portieri spanjoll dëshiron përmirësojë pagën e tij me shifrën prej 17 milionë paund në vit, dhe reth 350 mijë në javë.Numri 1 i Djajve të Kuq do të behet me paga e dytë më te lartë ne klub pas asaj të Alexis Sanchez.Megjthate në fund të këtij sezoni ai pritet të nënshkuarjë kontratë të re.