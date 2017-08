Manchesteri në 2013: "Isco i mirë por ka kokën e madhe"

Isco ishte njeriu i ndeshjes në fitoren e UEFA Super Cup të Real Madridit, duke mundur Manchester Unitedin.Por ai mund të ishte një lojtarë i rivalëve në Shkup, Djajt e kuq vendosën të mos nënshkruanin me të në vitin 2013 pasi e konsideronin kokën e tij shumë të madhe për trupin e tij. Duke parë shkëlqimin e tij të kohëve të fundit me Real Madridin dhe duke shikuar si ai dominoi në finalen e Kupës së Botës, shumë në Manchester do të mbeten të penduar për vendimin e tyre katër vjet më parë, përcjell Albeu.com.Sipas ESPN, United ishte i interesuar për marrjen e shërbimeve të tij por madhësia e kokës iu duk problem djajve. Kontrasti i kokës me fizikun e tij ishte i papershtatshëm, sipa Manchester United . /albeu.com/