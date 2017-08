Manchesteri nis nga puna, ndaj Realit kishin nevojë për Zlatanin

Shtuar më 09/08/2017, ora 15:15

Sipas Sky Sport, Manchester United ka filluar bisedimet për një marrëveshje të re për të rikthyer sulmuesin Zlatan Ibrahimoviç.Suedezi 35-vjeçar është një lojtarë i lirë pas largimit të tij nga Old Trafford në fund të sezonit të kaluar dhe po lufton në palestër pasi ka pësuar një dëmtim në ligamentin e gjurit në prill.Shërimi i tij ka vazhduar në kompleksin e trajnimit Carrington të United . Jose Mourinho zbuloi se ai mund të rikthehet me Unitedin, pavarësisht ardhjes së Romelu Lukaku . "Pse të mos presim për një lojtar të tillë, aq të mirë që na dha aq shumë?" Tha portugezi, përcjell Albeu.com.Dhe me lajmet e fundit nga Italia, duket se United po rrit përpjekjet e tyre për të siguruar një rikthim të lojtarit që shkëlqeu në sezonin e tij të parë në Premier Ligë, duke shënuar 28 gola në 46 paraqitje para lëndimit. /albeu.com/