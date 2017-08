Mancini ironizon me mediat

Shtuar më 02/08/2017, ora 16:26

Roberto Mancini u përgjigj pyetjeve me ironi në lidhje me numrin e lartë të lojtarëve të Amerikës së Jugut që janë të ardhur me një transferim tek Zenit në merkaton aktuale të verës.Italiani i ka anashkaluar të gjithë emrat për tu fokusuar tek braziliani Neymar . "Ne gjithashtu dëshironim të nënshkruanim me Neymarin , por PSG avancoi shumë.", përcjell Albeu.com. Mancini ka mohuar në këtë mënyrë interesimin e Zenitit të tij për Costan dhe Fellain. /albeu.com/