Marca: Dimri më i keq në karrierë të Messit, shumë ndeshje pa gol

Shtuar më 16/02/2020, ora 16:38

Lionel Messi tani ka kaluar katër ndeshje të ligës pa gol. Që nga shënimi kundër Granadas në ndeshjen e parë me trajnerin Quique Setien, argjentinasi ka provuar 31 goditje, 15 prej të cilave kanë qenë në shënjestër , por të pasuksesshme.Forma më e gjatë pa shënuar gol për Messin erdhi në sezonin 2007/08 kur ai u përpoq me plot 39 goditje, 11 prej të cilave ishin në shënjestër , gjatë tetë ndeshjeve.Kundër Getafes të shtunën, Messi kishte gjashtë gjuajtje të tjera, dy prej tyre në shënjestër , por ai nuk mundi të gjente pjesën e pasme të rrjetës. Megjithatë, 32-vjeçari regjistroi një tjetër asistim, të 12-tin këtë sezon.Në listën e golashënuesve, Messi është akoma në krye në La Liga me 14 gola në 24 ndeshje, por ky është niveli i tij më i ulët që nga sezoni 2013/14.Në fakt, ka pasur më shumë ndeshje këtë sezon ku Messi nuk ka shënuar (10) sesa që ka shënuar (nëntë) në La Liga Santander.Kjo do të thotë se ai nuk është shënuar në 52 për qind të lojërave në ligë të Barcelonës këtë sezon, që është shifra e tij më e lartë që nga 71 për qind që ai regjistroi në sezonin 2007/08.Sipas gazetës Marca, nuk ka qenë një dimër i këndshëm për kapitenin e Barçës.Që nga fillimi i janarit, Barcelona ka barazuar në derbin katalanas me Espanyolin, ka humbur Luis Suarez në një dëmtim afatgjatë, humbi në gjysmëfinale të Superkupës së Spanjës, ndërroi trajnerë, humbi në Mestalla dhe u eliminua nga Copa del Rey nga Athletic Bilbao.Në fushë, Messi është përfshirë në një përplasje me drejtorin sportiv Eric Abidal, me argjentinasin që ka mbrojtur publikisht shokët e tij të skuadrës në Instagram.Tani, Barcelona ka disa javë të vështira, e cila përfshin dy ndeshjet në Ligën e Kampionëve me Napolin dhe një El Clasico në E Santiago Bernabeu.Sidoqoftë, së pari, ata do të duhet të kalojnë Eibarin në Camp Nou të shtunën, ku Barcelona do të ketë nevojë për Messin për të filluar shënimin e golave përsëri.