Marca shkruan për trajnerin e ri dhe Kombëtaren shqiptare

Shtuar më 19/07/2017, ora 14:56

Sot zyrtarish Panucci u zyrtarizua si trajneri i ri i Kombëtares Lajmi ka bërë jehonë deri në Spanjë, ku gazeta më e madhe dhe prestiogjioze Marca ka zyrtarizuar lajmin për mbarë botën. Marca dhe Panucci njihen shumë mirë pasi Panucci ka pasur dy herë lidhje me Realin e Madridit, një herë si lojtarë dhe një herë si zëvendës trajnder i Fabio Capellos, përcjell Albeu.com.Lidhja që trajnderi aktual i kombëtares sonë ka me Realin e ndërlidh dhe me Marca pasi media spanjolle ka qenë gjithmonë nje krah i djathtë realist i madrilenëve. /albeu.com/