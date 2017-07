Marcelo jep intervistën e parë për sezonin e ri, citon dhe largimin e Ronaldos

Shtuar më 15/07/2017, ora 09:27

Cristiano Ronaldo mund të ketë qenë i lidhur me një lëvizje larg nga Real Madridi këtë merkato, por Marcelo ka këmbëngulur që lojtarët janë po aq e bashkuar sa ishin para pushimit veror. Edhe pse e braziliani nuk kishte folur me kolegun e tij për një dalje të mundshme, ai kishte një mesazh për të gjatë turneut para sezonal, të cilin Ronaldo nuk është ende pjesë e për shkak të shfrytëzimeve të Kupës së Konfederatës."Por ai i di se shokët e tij janë me të deri në vdekje, "tha Marcelo në konferencën e parë për shtyp të sezonit, kur u pyet për spekulimet që lidhin lojtarin me një transferim larg Los Blancos. "Kur të vijë, ne mund të flasim për këtë dhe të shohim se si ai është".tha braziliani duke përkrahur Ronaldon.Transferim i Theo Hernandez bëri që braziliani të flasë për garën e re që do të ketë për pozicionin e majtë. "Që kur kam ardhur unë kam pasur për të luftuar dhe për të bërë gjithçka për të luajtur, edhe nëse nuk ka pasur një tjetër të majtë", tha ai. "Theo është shumë i ri dhe ai do të ndihmojë shumë Real Madridin. Ai ka besimin tim total dhe atë të trajnerëve." theksoi braziliani për transferimin e francezit 19-vjeçar Theo Hernandez, përcjell Albeu.com.Duke shpresuar në sezonin e ri, Marcelo këmbënguli se ai është po aq i motivuar sa ai gjithmonë ka qenë, madje edhe duke e lënë pas suksesin e dyfishtë të 2016/17: " Unë vij çdo sezon me të njëjtin entuziazëm, "tha ai," Është e vërtetë që jam këtu prej shumë vitesh, por në çdo sezon unë jap gjithçka dhe unë dua të mësoj lojtarët e rinj nga përvoja ime në këtë klub. Motivimi im është gjithmonë i njëjtë dhe unë do të luftoj me vdekjen me ekipin tim. Ne ishim në gjendje të fitonim dy tituj sezonin e kaluar, por ne e dimë se mund të përmirësohemi. Është e vështirë të përmirësojmë atë që kemi bërë, por kemi mësuar gjëra dhe do të përpiqemi të fitojë të gjitha titujt e mundshëm. Çelësi është puna e vështirë dhe ne duhet të vazhdojmë me këtë, me punën, punën, punën." përfundoi konferencën e parë për shtyp braziliani Los Blancos aktualisht janë duke u trajnuar në objektet e UCLA në Los Angeles, përpara miqësive të tyre në Shtetet e Bashkuara. /albeu.com/