Mark Juliano anullon marrveshjen me Edon Hasani: E shikoj të papërshtatshëm

Shtuar më 27/07/2017, ora 16:00

Dështon marrëveshja mes klubit të Partizanit dhe mesfushorit Edon Hasani. “Panorama Sport” mëson se shkak për këtë është bërë vetoja që ka vendosur trajenri i ri i të kuqve, Mark Juliano , i cili nuk e shihte futbollistin shkodran si një lojtar të përshtatshëm me idenë e lojës që ka në mendje për ekipin kryeqytetas.Panorama përcjell se emri i Hasanit i është propozuar atij nga bashkëpunëtorët shqiptarë të stafit të klubit, të cilët kishin nisur prej ditësh kontaktet me Hasanin dhe kishin një akord parimor për të. Por Juliano , pasi ka shqyrtuar futbollistin dhe pamjet që i janë servirur rreth lojës së tij, ka vënë veton për transferimin.“Nuk më pëlqen, nuk më bind”, mësohen të kenë qenë fjalët e trajnerit të Partizanit , i cili ka mbyllur gjithçka rreth kësaj teme. Kësisoj, për Hasanin tashmë mbetet si pistë më konkrete kthimi te klubi i origjinës, Vllaznia, ku trajneri Cungu do ta priste krahëhapur duke e vendosur në qendër të projektit për sezonin e ri.