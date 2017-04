Marotta blindon Allegrin dhe konfirmon interesimin për ...

Shtuar më 09/04/2017, ora 12:21

E ardhmja e Massimiliano Allegrit do të vazhdojë të jetë te Juventusi. Beppe Marotta përgjithshëm i bardhezinjëve në një intervistë ka konfirmuar qëndrimin e Allegrit duke blinduar në një farë mënyre trajnerin livornez.“Ne si klub duam të vazhdojmë bashkëpunimin me të pasi besojmë shumë te puna e trajnerit tonë. Cikli i tij me ne nuk ka përfunduar. Tolisso tha që nuk mund të refuzojë Juven? Është një lojtar interesant por ne duhet të bëjmë edhe vlerësimet tona në lidhje me anën taktike, deklaroi drejtori përgjithshëm i kampionëve të Italisë"Juventus është drejt titullit të 6-shtë kampion radhazi në Itali, drejt një tjetër triumfi në Kupën e Italisë ndërkohë që "Zonja e Vjetër" ka siguruar edhe kualifikimin në çerekfinalet e Championsit ku do të ketë përballë Barcelonën.