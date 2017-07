Marotta: Kemi refuzuar shumë oferta për Dybalan

Shtuar më 27/07/2017, ora 22:47

Menaxheri i përgjithshëm i Juventusit, Beppe Marotta ka deklaruar se klubi ka ‘refuzuar shumë oferta ’ për yllin e tyre, Paulo Dybala.Sulmuesi argjentinas është lidhur shumë me një transferim të madh në Camp Nou në dritën e spekulimeve të forta se Neymar mund të bashkohet me Paris Saint-Germain këtë verë.Por, Marotta është treguar i qartë duke bërë me dije se Zonja e Vjetër ka refuzuar shumë oferta në drejtim të yllit të skuadrës.“Ne kemi refuzuar shumë oferta për të”, ka thënë fillimisht Marotta për ANSA.“Kur një lojtar është i lumtur të qëndrojë në Juventus, atëherë ai mund të qëndrojë me ne për aq kohë sa dëshiron”, përfundoi menaxheri i përgjithshëm i Juves,23-vjeçari ka shënuar 41 herë për Bianconerët që kur u bashkua me Palermo në vitin 2015. /albeu.com/